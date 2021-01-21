На Северном морском пути растёт интенсивность судоходства

Администрацией Севморпути в 2020 году выдано на 2% больше разрешений на плавание в акватории СМП. С учётом интенсификации использования восточного маршрута с 2021 года в морском порту Певек возобновится дежурство аварийно-спасательного судна класса Arc5, мощностью 4 МВт. В целом ФГБУ «Морспасслужба» работает на СМП в состоянии постоянной аварийно-спасательной готовности, поиска и спасения людей и судов, терпящих бедствие в районах ответственности РФ, включая СМП.

В 2021 году по согласованному Росморречфлотом плану будет проведено в два раза больше промеров (около 75 тыс. приведённых км) на трассах СМП. Будет обеспечена работа шести контрольно-корректирующих станций системы глобальной спутниковой навигации ГЛОНАСС. Капитанами морских портов, находящихся на Севморпути, осуществляется портовый контроль за разрешительным порядком выхода из порта, что позволяет не допускать выхода на СМП судов, не соответствующих действующим требованиям.

«Данные меры гарантированно обеспечивают высокий уровень безопасности мореплавания на Северном морском пути и в арктической акватории в целом», — подчеркнул руководитель Росморречфлота.