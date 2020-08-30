На «Скалистом» пополнение

Строительство комплекса объектов ВС–10 началось в 2007 году, а 1 октября 2018 года подрядчиком ThyssenSchachtbauGmbH достигнута отметка –2056 метров. Комплекс объектов предназначен для проветривания залежей С–5, С–6, С–6л и С–2 рудника «Скалистый»; подъёма породы от проходки горных выработок до 240 тыс. тонн в год; спуска длинномерных и негабаритных материалов для строительства горных выработок, а также как запасной выход для персонала при введении плана ликвидации аварии.

В настоящее время строительство основных объектов ВС–10 завершено: главная вентиляторная установка (осевые вентиляторы HOWDEN с диаметром рабочего колеса 5300 мм с производительностью до 865 кубометров воздуха в секунду), здание подъёмных машин (размещены клетьевая и скиповая машины SIEMAG), надшахтное здание, копёр, главная понизительная подстанция ГПП–70, конвейерная галерея. Ведутся обучение персонала и передача объектов в ведение рудника «Скалистый» ЗФ «Норникеля». Как отметил руководитель дирекции по развитию рудника «Скалистый» Игорь Костенко, аналогичная процедура пройдёт в 2021 году и на другом важном объекте рудника: основном стволе шахты «Глубокая» — скипо–клетьевом стволе № 1 (СКС–1).

«Строительство на руднике «Скалистый» продолжается. На двух горизонтах: —1750 и –1650 компанией «КАНЕКС ШАХТО-

СТРОЙ» ведутся горнопроходческие работы разведочных выработок РВ–1 и РВ–2 шахты «Глубокая». Работы продолжатся до конца 2021 года», – резюмировал Игорь Костенко.

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Проект развития рудника «Скалистый» (северные участки) — ключевой инвестиционный проект «Норникеля» — входит в состав комплексного проекта по развитию рудника «Скалистый» и оценивается в сумму порядка 142 млрд руб.

Поэтапное строительство рудника «Скалистый» началось в 1986 году. Первый пусковой комплекс вошёл в эксплуатацию в 2004 году. В рудном поле «Скалистого» в двух месторождениях (Талнахское и Октябрьское) по утверждённым проектам числится на балансе порядка 60 млн тонн богатой руды. Что при существующей производственной мощности 2,1 млн тонн товарной богатой руды в год и постепенном наращивании до проектной мощности в 2,4 млн тонн в год позволяет уверенно оперировать показателями обеспеченности запасов на уровне 40–45 лет.

Все решения, реализуемые в проекте по вскрытию и извлечению запасов рудника «Скалистый» с глубины более 1500 метров, в практике горнорудной промышленности являются уникальными и не имеющими аналогов в России и Евразии.