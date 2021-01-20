На скиповом стволе рудника «Таймырский» головные канаты заменят на новые
На скиповом стволе рудника «Таймырский» головные канаты заменят на новые
Старые канаты заменят на новые фирмы CASAR, которые могут похвастать более длительным сроком эксплуатации.
Отметим, что скиповый ствол № 3 является основным, благодаря которому добытая руда доставляется на поверхность, где её направляют на дальнейшую переработку. Сам ствол разделён на две части – южную и северную, по которым скипы двигаются со скоростью 16 м/с.
На данный момент работы по замене канатов проводят на южной части ствола. При выборе новых канатов было решено поменять их производителя. В этот раз на СС-3 установят канаты фирмы CASAR немецкого производства, которые продлят срок эксплуатации ещё на два года.
Напомним, что в последний раз на данном стволе замену канатов производили в 2019 году, но прошлая фирма зарекомендовала себя не в лучшем свете.
«Изготовлен канат из прядей оцинкованных проволок со стальным сердечником в пластиковой оболочке. Это продлевает срок эксплуатации. Кроме того, новая конструкция менее изнашивает футеровку (защитный слой) канатоведущего и отклоняющих шкивов. Особенность каната ещё и в том, что внешние пряди имеют одно направление свивки, а внутренние – противоположное. Таким образом канат компенсирует нагрузки при вращении и является некрутящимся», – сообщил Константин Вдовин, исполняющий обязанности начальника участка скипового подъёма и конвейерного транспорта рудника «Таймырский».
Замену канатов проводят специалисты треста «Норильскшахтсервис» с применением специальных лебёдок грузоподъёмностью 45 тонн и по плану занимает 17 рабочих смен.