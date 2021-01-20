На скиповом стволе рудника «Таймырский» головные канаты заменят на новые

Отметим, что скиповый ствол № 3 является основным, благодаря которому добытая руда доставляется на поверхность, где её направляют на дальнейшую переработку. Сам ствол разделён на две части – южную и северную, по которым скипы двигаются со скоростью 16 м/с.

На данный момент работы по замене канатов проводят на южной части ствола. При выборе новых канатов было решено поменять их производителя. В этот раз на СС-3 установят канаты фирмы CASAR немецкого производства, которые продлят срок эксплуатации ещё на два года.

Напомним, что в последний раз на данном стволе замену канатов производили в 2019 году, но прошлая фирма зарекомендовала себя не в лучшем свете.

«Изготовлен канат из прядей оцинкованных проволок со стальным сердечником в пластиковой оболочке. Это продлевает срок эксплуатации. Кроме того, новая конструкция менее изнашивает футеровку (защитный слой) канатоведущего и отклоняющих шкивов. Особенность каната ещё и в том, что внешние пряди имеют одно направление свивки, а внутренние – противоположное. Таким образом канат компенсирует нагрузки при вращении и является некрутящимся», – сообщил Константин Вдовин, исполняющий обязанности начальника участка скипового подъёма и конвейерного транспорта рудника «Таймырский».

Замену канатов проводят специалисты треста «Норильскшахтсервис» с применением специальных лебёдок грузоподъёмностью 45 тонн и по плану занимает 17 рабочих смен.