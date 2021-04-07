На склоне горы Отдельной сохраняется лавиноопасная обстановка

Ещё 8 февраля специалисты организации «Взрывное дело» обследовали подошву склона, установив объём лежащего на нём снега - от 45 000 до 50 000 куб. м. Они подготовили проект по принудительному спуску снежной массы при помощи взрывчатки, согласовав его с Ростехнадзором. В ближайшие дни должен быть заключён договор на проведение этих работ.

- Пока же для информирования горожан о лавиноопасной обстановке в районе горы Отдельной на пути к ней установлены 24 предупредительных щита, на которых размещён номер телефона оперативного дежурного. Также в районе склона установлено семь заграждений, ведётся патрулирование, - пояснил Евгений Панфёров.

Глава Норильска Дмитрий Карасев предложил усилить патрулирование — несмотря на предупреждения, горожане катаются со склона горы: «Надо понимать, что опасность схода второй лавины не исчезла, и такие развлечения опасны для жизни».

Евгений Панфёров также рассказал о текущем состоянии уровня воды в реке Норильской. На сегодняшний день в районе водозабора № 1 он составляет 12,62 метра (для сравнения: в 2013-м было 12,72м; в 2014-м - 13,61 м); в районе водозабора № 2 - 9,64 м. За три месяца уровень снизился на 24 см. Начальник управления по делам ГО и ЧС напомнил, что уровень ограничения водопотребления на нужды города составляет 11,5 метров, насосные станции остановят при показателе в 11 метров.

Он также сообщил, что проект договора на выполнение работ по стеснению русл рек Талой и Норильской разработан и направлен в НТЭК и правовое управление города на согласование. Подготовительные работы НТЭК уже ведёт.

В заключение Евгений Панфёров добавил, что сейчас толщина льда на реке Норильской и озере Мелкое составляет 100-120 см, а потому проезд на снегоходах по ним возможен.