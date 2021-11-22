На соцподдержку жителей региона в ближайшие три года планируется потратить 133 млрд 507 млн рублей.

Депутаты из комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов (председатель Людмила Магомедова) обсудили проект бюджета на ближайшие три года.

Василий Чернов, заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края сообщил, что в рамках госпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» предусматриваются субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение твёрдым топливом (уголь) граждан, проживающих на Таймыре. На эти цели закладывается 600 млн рублей ежегодно для 1741 двора. Субсидии на реализацию сжиженного газа населению для бытовых нужд ежегодно составляют более 300 млн рублей, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края.

Михаил Рабушко, министр строительства региона, сказал, что госпрограммой «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан» на районы Крайнего Севера для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья предусмотрено 558 миллионов рублей, будет переселено 400 человек. В рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» предоставляются выплаты выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. На эти цели в подпрограмме на три года предусмотрено 3,4 миллиарда рублей, из них средства «Норникеля» составляют 2,5 миллиарда рублей, кроме этого более 711 миллионов рублей планируется привлечь из федерации. Это позволит переселить 1557 семей и высвободить для повторного заселения 550 жилых помещений. В рамках социально-экономического развития Норильска на 2022-2023 годы из федерального бюджета выделено 503 миллиона рублей, эти средства предназначены для строительства жилых домов в северном городе.

Госпрограмма «Развитие образования» предусматривает выделение 52 школам, находящимся в северных и арктических территориях края, 210 миллионов рублей для создания «Точек роста» — современных центров образования. Также для 48 школ, расположенных на данных территориях, предусмотрены средства в размере 272 миллионов рублей, а именно на создание цифровой образовательной среды.

На социальные гарантии детям-сиротам выделяется 506 миллионов рублей ежегодно. На ремонт жилья, предназначенного для детей-сирот в Норильске, в 2022 году заложено 20,6 миллионов рублей, а в 2023 и 2024 годах — по 10,3 миллиона рублей.

Отдельный вопрос — подготовка кадров для северных территорий. Так, в следующем году будет увеличен набор в Норильский техникум промышленных технологий, обучаться там смогут 325 студентов.

В рамках федерального проекта «Дети Арктики» из федерального бюджета выделяется 53 миллиона рублей на отдых и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне региона.

Госпрограмму «Развитие культуры и туризма» представила первый замминистра культуры Наталья Гельруд. Она отметила, что «на северную территорию в рамках программы распределено 50,9 млн рублей. В основном это мероприятия федерального проекта «Культура малой родины». За счёт средств краевого бюджета запланировано оснащение музыкальными инструментами и оборудованием школ искусств и комплектование библиотечных фондов». Эти мероприятия будут реализованы в Норильске и Енисейске.

На реализацию государственной программы края «Развитие системы социальной поддержки граждан» предусмотрены расходы на 2022-2024 годы в сумме 133 млрд 507 млн рублей. В том числе по годам: в 2022 году — 50, 8 млрд рублей; в 2023-м — 50, 4 млрд рублей; в 2024-м — 32, 2 млрд рублей.

В рамках подпрограммы «Повышение социальной защищённости и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом» предусмотрена дополнительная социальная поддержка граждан, проживающих на Таймыре и в Эвенкии. Все социальные обязательства, взятые перед населением, включая инициативные, будут исполнены в полном объёме, отметили парламентарии.

Заложены средства для компенсации расходов на оплату стоимости проезда проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, неработающим гражданам, являющимся получателями социальной пенсии по инвалидности и являющимся инвалидами с детства, и лицам, сопровождающим инвалидов к месту отдыха на территории России и обратно. Воспользоваться этой мерой поддержки можно один раз в два года. На эти цели предусмотрены ассигнования на 2022-2024 годы в сумме 36 млн рублей, в том числе в 2022 году — 14,8 млн рублей.

При обсуждении проекта бюджета депутаты Людмила Магомедова, Валерий Фарукшин, Сергей Сизоненко, Валерий Вэнго поднимали большой круг актуальных вопросов, связанных с развитием северных территорий. Председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Людмила Магомедова предложила комитету поддержать принятие проекта бюджета края в первом чтении, а в проект решения комитета включить ряд важных предложений и рекомендаций, направленных на повышение качества жизни северян. Так, предлагается осуществить реализацию комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года в рамках государственной программы края «Содействие реализации на территории края государственной политики в Арктике и развитию северных территорий». В качестве главных распорядителей бюджетных средств рекомендовано определить отраслевые министерства края, используя возможности, предлагаемые национальными проектами, включая механизмы частно-государственного партнёрства.

« Надеюсь, что правительство края нас услышит, и такая программа будет создана, возможно, не в 2022, а в 2023 году, к рассмотрению нового бюджета. Сейчас «северные» средства рассредоточены по ряду госпрограмм, что некоторым образом влияет не только на качество планирования, но и на качество исполнения и контроля. Создание программы позволит не только усилить контрольные функции за расходованием бюджетных средств, но, прежде всего — обеспечить «доставку» этих средств до каждого получателя услуг и мер поддержки», — пояснила Людмила Магомедова. Она также отметила, что достаточно серьёзное внимание в последнее время Заксобрание и правительство Красноярского края уделяют кадровому обеспечению северных территорий: «Следует расширять список мер поддержки, направленный на ликвидацию дефицита кадров, прежде всего в учреждениях, расположенных в Арктической зоне Красноярского края».