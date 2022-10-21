На сохранение Дома-музея «Первый дом Норильска» будет выделено дополнительное финансирование

Причины корректировок: экономия в результате конкурсных процедур, несостоявшиеся торги из-за отсутствия подрядных организаций, включение новых работ, отмена или перенос запланированных ремонтов, а также расторжение контрактов с нерадивыми подрядчиками.

В частности, на конкурсных процедурах было сэкономлено более 100 млн рублей; около 20 млн рублей сэкономили по фактически выполненным работам; ещё около 262 млн рублей остались невостребованными из-за несостоявшихся конкурсов; снимается финансирование в размере порядка 26 млн рублей на запланированные работы в связи с обращениями балансодержателей объектов; перенос части финансирования на 2023 год составил свыше 218 млн рублей; также на 2023 год перенесены ремонтные работы на сумму ~21 млн рублей, а на ~11,5 млн рублей работы были перенесены в связи с поздней разработкой проектно-сметной документации; почти на 34 млн рублей были расторгнуты контракты в связи с тем, что подрядчики не приступили к работам.

В то же время на некоторые мероприятия пришлось израсходовать больше средств, чем планировалось, в том числе:

– ремонт и окраска фасада и крылец, а также замена оконных блоков в детском саду № 4 (+ ~3,2 млн рублей);

– перенос части работ по ремонту (облицовке) фасада школы № 24 (посёлок Снежногорск) и заключение двухлетнего контракта (+ ~7 млн рублей);

– срочный ремонт системы вентиляции в Норильской детской школе искусств (студия «Артистёнок») (+ ~0,5 млн рублей);

– разработка ПСД, прохождение государственных экспертиз на ремонт очистных сооружений на ул. Вокзальной, 9а (+ ~1,7 млн рублей);

– замена отделки пола 4-го этажа во 2-м корпусе гимназии № 1 (+ ~1,6 млн рублей).

Кроме того, дополнительное финансирование в размере около 4,9 млн рублей будет выделено и на новое мероприятие – выполнение проектно-изыскательских работ для заключения двухлетнего контракта на работы по сохранению объекта культурного наследия Дома-музея «Первый дом Норильска».

А вот с асфальтировкой территорий прилегающих к муниципальным объектам в этом году не заладилось: из-за отсутствия асфальтобетонной смеси по большинству объектов работы провести не удалось – конкурсы по отбору подрядчиков не состоялись. В этой связи не привели в порядок покрытие перед четырьмя детскими садами, четырьмя общеобразовательными учреждениями (5 зданий), тремя спортивными объектами и одним административным зданием.

После предлагаемого уменьшения финансирования по муниципальной программе «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» в размере около 602,5 млн рублей общий объём финансирования данной программы на 2022 год составит порядка 1,3 млрд рублей. Окончательное решение по утверждению данных параметров будет принято при корректировке бюджета Норильска на ближайшей сессии городского Совета.