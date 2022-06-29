На совещании под председательством главы региона обсудили ход работ по благоустройству в территориях края

В этом году на мероприятия по благоустройству в крае выделены более 3 млрд рублей. Часть работ проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жильё и городская среда». В числе территорий, где наведут порядок, - крупные города и небольшие поселения.

Третий год подряд по поручению Александра Усса применяется комплексный подход, когда при благоустройстве скоординированы самые разные работы - от ремонта дорог до озеленения прилегающих пространств, установки малых архитектурных форм, установки систем освещения. Масштабные работы начаты в Норильске, Ачинске, Канске, посёлке Шушенском, а также в Минусинске, который готовится к празднованию 200-летия. В Сосновоборске синхронно благоустраивают территорию по программе ФКГС, всероссийскому и краевому конкурсам лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Внешний вид наших населённых пунктов - это важный критерий того, что мы сегодня можем, тем более что средств на это мы выделили достаточно. Главное – дисциплина, организованность и поддержка со стороны населения. Давайте вместе сделаем так, чтобы Красноярским краем можно было гордиться», - обратился к руководителям муниципалитетов Александр Усс.

Глава региона обратил внимание глав территорий на наведение порядка в части придорожного сервиса, въездных стел, благоустройство прихрамовых территорий. Также губернатор затронул тему содержания кладбищ в городах и районах. В этом году муниципалитеты впервые получили возможность привести их в порядок за счёт краевого бюджета: уложить тротуары и пешеходные дорожки, отремонтировать заборы, установить скамейки, мусорные баки и баки для воды. Это запрос от жителей. Всего на данные цели выделили 70 млн рублей, на эти деньги благоустроят не менее 20 кладбищ.