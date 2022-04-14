На совещании под председательством президента России обсудили вопрос развития Российской Арктики

Напомним, три года назад по решению Владимира Путина работа по развитию Арктики вошла в зону ответственности Министерства по развитию Дальнего Востока. Что удалось за это время сделать:

– создана законодательная база для повышения инвестиционной привлекательности Арктики;

– утверждены основы госполитики в Арктике, а также стратегия развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года;

– создана система преференций по четырём видам экономической деятельности. Сейчас в Арктике реализуется более 460 проектов. Объём инвестиций превышает 1,3 трлн рублей. Ожидается создание 30 тысяч рабочих мест.

Юрий Трутнев в ходе заседания обратился к президенту с предложением: «Поскольку действия недружественных стран создали ряд сложностей в реализации проектов и увеличили стоимость привлекаемых заимствований, прошу вас рассмотреть вопрос о субсидировании процентных ставок по данным проектам. Необходимый объём финансирования в 2022 году – 5,9 млрд рублей».

Завершая доклад, зампредседателя правительства РФ обозначил результаты, на которые планируется выйти к 2030 году, обеспечивая выполнение государственной программы по социально-экономическому развитию Арктики. Количество проектов, реализующихся с государственной поддержкой, составит не менее 1300, объём фактически осуществлённых частных инвестиций – не менее 730 миллиардов рублей, предполагаемый объём инвестиций по соглашениям – почти пять триллионов рублей. Будет создано не менее 110 тысяч рабочих мест, а средняя зарплата в Арктической зоне возрастёт до 159 тысяч рублей.