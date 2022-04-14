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На совещании под председательством президента России обсудили вопрос развития Российской Арктики

На совещании под председательством президента России обсудили вопрос развития Российской Арктики

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На совещании под председательством президента России обсудили вопрос развития Российской Арктики

На встрече с докладом выступил Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

На совещании под председательством президента России обсудили вопрос развития Российской Арктики

Напомним, три года назад по решению Владимира Путина работа по развитию Арктики вошла в зону ответственности Министерства по развитию Дальнего Востока. Что удалось за это время сделать:

– создана законодательная база для повышения инвестиционной привлекательности Арктики;

– утверждены основы госполитики в Арктике, а также стратегия развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года;

– создана система преференций по четырём видам экономической деятельности. Сейчас в Арктике реализуется более 460 проектов. Объём инвестиций превышает 1,3 трлн рублей. Ожидается создание 30 тысяч рабочих мест.

Юрий Трутнев в ходе заседания обратился к президенту с предложением: «Поскольку действия недружественных стран создали ряд сложностей в реализации проектов и увеличили стоимость привлекаемых заимствований, прошу вас рассмотреть вопрос о субсидировании процентных ставок по данным проектам. Необходимый объём финансирования в 2022 году – 5,9 млрд рублей».

Завершая доклад, зампредседателя правительства РФ обозначил результаты, на которые планируется выйти к 2030 году, обеспечивая выполнение государственной программы по социально-экономическому развитию Арктики. Количество проектов, реализующихся с государственной поддержкой, составит не менее 1300, объём фактически осуществлённых частных инвестиций – не менее 730 миллиардов рублей, предполагаемый объём инвестиций по соглашениям – почти пять триллионов рублей. Будет создано не менее 110 тысяч рабочих мест, а средняя зарплата в Арктической зоне возрастёт до 159 тысяч рублей.

Фото из открытых источников
14 апреля в 11:47 490
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