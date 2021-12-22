На стадионе «Заполярник» открылся массовый прокат

Заливка на стадионе ледового поля размером 100 на 80 метров ведётся с ноября, когда сформировалась устойчивая снежная подушка. Сначала каток заливали вручную, позже в дело вступил лёдозаливочный комбайн - он будет работать вплоть до естественного таяния льда весной.

На «Заполярнике» уже ждут желающих покататься. Пункт проката коньков работает со вторника по субботу с 15.00 до 21.00, в воскресенье с 13.00 до 21.00. Понедельник – выходной. Расписание также размещено на страницах стадиона в социальной сети Facebook и Instagram. Уточнить режим работы пункта проката можно и по телефону вахты 42-93-89.