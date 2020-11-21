На сто лет вперёд

«Комсомольский» ведёт подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 года. Сейчас отработка запасов богатых сульфидных медно–никелевых руд здесь почти завершена, рудник ведёт добычу оставшихся запасов богатых руд на флангах шахтного поля, а также медистых и вкраплённых руд.

Строительство четвёртого пускового комплекса направлено на восполнение выбывающих производственных мощностей за счёт вскрытия и подготовки к отработке фланговых запасов медистых и вкраплённых руд залежей «МП–ОН» и «МК–1» Талнахского месторождения.

За предыдущие годы были введены в эксплуатацию три крупных пусковых комплекса, которые включали в себя строительство подземных и поверхностных объектов. К настоящему времени обеспечен ввод мощности 200 тыс. тонн руды. В частности были построены подземные закладочные и откаточные горизонты, проведена реконструкция вентилятора и калориферной с насосной станцией на клетьевом стволе основной площадки рудника. Проведена замена приводов главной вентиляционной установки южного вентиляционного ствола (ЮВС), построена воздушная линия электропередач от главной понизительной подстанции № 5 до ЮВС, выполнено оснащение юго–западного вентиляционного ствола (ЮЗВС).

Четвёртый пусковой комплекс строится в шесть этапов. До конца 2020 года запланирован ввод в эксплуатацию четвёртого этапа. В ходе реализации первого этапа на поверхности были построены породный отвал ёмкостью 1 млн тонн породы, дороги к нему, насосная станция для обеспечения холодной водой восточного вентиляционного ствола (ВВС). В ходе реализации второго этапа построены ряд подземных горных выработок на вентиляционно–закладочном горизонте –520 метров, вентиляционный уклон — 471 метр и новый водоотлив на горизонте –635 м с максимальной производительностью до 180 м3 в час. Длина проходки горных выработок составила 2098 м, объём проходки — 51 690 м3.

В ходе реконструкции копра полностью переоборудовано надшахтное здание, которое обеспечивало подготовку и спуск по стволу длинномерных и сыпучих материалов. Объём кирпичной кладки надшахтного здания составил 444 м3. Среди основных работ — замена подъёмной машины, которая обеспечивает работу клети и самой клети, она теперь вмещает 12 человек. В рамках четвёртого этапа построены вентиляционный закладочный горизонт — 250 м, гараж самоходного оборудования, камера ремонта машин на горизонте –471 м и другие выработки. Общая длина вновь построенных по четвёртому пусковому комплексу горных выработок составила 3602 м, объём проходки достиг 129 969 м3.

Этапы с третьего по шестой в основном включают строительство и монтаж инфраструктурных объектов, которые не влияют на ввод мощностей по добыче, но обеспечивают жизнедеятельность рудника как по реализующемуся проекту, так и ранее введённым в эксплуатацию.

При реализации проекта РК–РМВ будет введено в эксплуатацию современное оборудование как отечественного, так и зарубежного производства. Это новые системы мониторинга и контроля, удалённого управления, энергообеспечения. В частности на Западном закладочном стволе (ЗЗС) смонтирована подъёмная машина ведущего мирового производителя оборудования для шахтного подъёма Siemag Tecberg GMBH. Были модернизированы и поверхностные объекты на площадке ЗЗС.

По словам главного инженера ШПУ–4 ЗСК Виктора Гревцева, на реализации этого проекта и проекта «Рудник «Комсомольский». Нижний горизонт» работает один из лидеров шахтостроительной отрасли России — Заполярная строительная компания, внедряются и успешно используются передовые технологии строительства. Повышается среднемесячная скорость проходки до 60–70 погонных метров одним забоем, строительство ведётся с минимальным отставанием постоянного вида крепи, практически параллельно проходке, что обеспечивает максимальную безопасность работы и снижение рисков.

Объём инвестиций в реализацию всего проекта с 2011 года составил 14 млрд рублей. Из них более 7,5 млрд рублей направлено на реализацию четвёртого пускового комплекса проекта РК–РМВ. Стоимость реализации четвёртого и пятого пусковых комплексов до завершения строительства составит более 10 млрд рублей.

В соответствии с концепцией развития сырьевой базы «Норникеля» объёмы добычи рудника «Комсомольский» к 2030 году должны увеличиться по сумме руд на 24%. В настоящее время годовой объём добычи руды составляет 4,2 млн тонн и при нынешней годовой производительности рудника предприятие обеспечено рудными запасами на 109 лет.

В целом за 49 лет работы на руднике «Комсомольский» под землёй было пройдено более 745 километров горных выработок, добыто свыше 118 млн тонн руды.