На стройке «Серной программы» «Норникеля» идёт наращивание сил и техники

Работы по строительству уникального экологического производства в новейшей истории мировой металлургической отрасли ведутся на площади, сопоставимой с семью футбольными полями. По мере развёртывания работ планируется нарастить количество рабочих и специалистов до 5000 человек и задействовать дополнительные транспортные и грузоподъемные системы.

На сегодняшний день компанией и подрядными организациями проделаны колоссальные объёмы по строительству сероутилизационных мощностей: проведено 300 000 м3 земляных работ, на строительных площадках возведения корпусов залито почти 95 000 м3 бетона, смонтировано около 14 000 т металлоконструкций и более 36 000 м2 сэндвич-панелей, завершено обустройство первичной дамбы и тела гипсохранилища, для этого отсыпано почти 4 млн м3 грунта. Начато строительство трубопроводов и смонтировано уже свыше 24 км, установлено почти 3000 т технологического оборудования.

В высокой степени готовности находятся основные переделы экологического проекта: здание приёма и дробления известняка, цех приготовления известкового молока, участки складирования и нейтрализации серной кислоты, а также производства серной кислоты. В последнем устанавливают самое крупное оборудование «Серной программы». Смонтировано 7 из 15 теплообменных аппаратов. Впереди - установка ещё десяти аппаратов. Общий вес агрегатов свыше 2700 т. Каждая операция уникальна, требует специальной подготовки и тщательных расчётов.

Сейчас проходит самая ответственная фаза. После монтажа трёх пусковых агрегатов, каждый весом свыше 130 т, началась установка теплообменников ещё более крупных размеров: габариты одного из них почти 7 метров в диаметре и весом до 210 тонн. Подготовка к монтажу шла не одни сутки.

- Для установки таких широких и громоздких аппаратов мы изменили систему подъёма. Это накладывает определённое ограничение на монтаж. Там остаются маленькие допуски. То есть вместо того, чтобы использовать широкий портал, мы используем узкий, высокий. Наша грузоподъемная система выросла на всю высоту цеха, поскольку изменились форма, диаметр аппаратов. Далее уже процесс монтажа следующих теплообменников будет поставлен на поток. И процесс установки пойдёт быстрее, так как не придётся полностью собирать и разбирать заново портал. Мы будем перемещать его при помощи самоходных модулей, - прокомментировал руководитель проекта по установке и монтажу теплообменных аппаратов Андрей Журавлев.

За установкой своего детища с трепетом наблюдают представители завода-производителя.

- Уникальный проект! Долго мы к этому шли. Начинали изготавливать аппарат ещё в начале 2021 года. Строили не на одной площадке: сначала на заводе в Тамбове, потом уже в Санкт-Петербурге, и вот теперь он дошёл до заказчика. Его уникальность не только в больших размерах, но и в том, что он полностью сделан из нержавеющей стали, - рассказал руководитель досборочных работ Тамбовской компании «ЗАВКОМ» Александр Завражнов.

Будущие цеха «Серной программы» активно наполняются и другими новыми для норильского производства технологиями. Каждый агрегат имеет весомое значение в общей экологической цепочке, через которую будет пропускаться и очищаться газ.

Плюс «Серной программы» в том, что более 70 процентов её технического оснащения базируется именно на отечественных разработках.

- На данный момент в здании складирования и нейтрализации серной кислоты уже смонтированы резервуары для складирования серной кислоты и ведутся сварочные работы на 24 реакторах нейтрализации кислоты. Это оборудование будет принимать серную кислоту, в которую в дальнейшем будет подаваться известковое молоко для нейтрализации. А потом пульпа посредством насосов будет направляться гидротранспортом в гипсохранилище. По нескольким производственным цепочкам ведётся монтаж оборудования и в здании участка производства серной кислоты: помимо теплообменных аппаратов идёт монтаж башень испарительного охлаждения, мокрых электрофильтров, контактных аппаратов и абсорберов, - сообщил главный менеджер Проектного офиса «Серной программы» на площадке НМЗ Михаил Бугаев.

Параллельно в здании приёма и дробления известняка монтируются бункеры для приёма известняка, на очереди - конвейерные ленты и конвейеры для его подачи в здание приготовления известкового молока, где устанавливаются мельницы и перемешивающие устройства.

Одновременно ведутся работы по подготовке гипсохранилища: идёт монтаж металлоконструкций эстакад, гидротранспорта и пульпопроводов. Кроме того, строятся межцеховые эстакады общезаводского хозяйства, которые будут соединять здания основной производственной цепочки и вспомогательной инфраструктуры: градирни, насосные станции водоснабжения и насосные станции оборотного водоснабжения для систем пожаротушения. Во всех зданиях идёт прокладка инженерных сетей, монтаж трубопроводов и другого дополнительного оборудования.

В то же время проводится активный набор персонала для эксплуатации нового экологического производства: первые набранные на проект 60 специалистов проходят подготовку к работе на НМЗ, Медном заводе и Талнахской обогатительной фабрике.

К концу 2022 года на отдельных объектах «Серной программы» начнутся пусконаладочные работы. Всего на «Надежде» будет создано более 500 новых рабочих мест. Эти люди будут отвечать за проведение пусконаладочных работ и последующий запуск проекта для зелёного будущего Норильска.