На Таймыр по автозимникам планируется завести более 40 тысяч тонн топлива
На Таймыр по автозимникам планируется завести более 40 тысяч тонн топлива
На сегодняшний день для предприятий ЖКХ уже доставлено более 43% топливно-энергетических ресурсов от плана.
Запланированных объёмов будет достаточно на текущий и следующий отопительные сезоны. Для этого в таймырские посёлки идёт завоз дизельного топлива.
Отметим, что общая протяжённость зимних автомобильных дорог в Красноярском крае составляет около девяти тысяч км. Сезонные дороги эксплуатируются в период с декабря по апрель включительно. Благодаря автозимникам устанавливается бесперебойное сообщение между посёлками Крайнего Севера и материковой частью края.