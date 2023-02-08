На Таймыр по автозимникам планируется завести более 40 тысяч тонн топлива

На сегодняшний день для предприятий ЖКХ уже доставлено более 43% топливно-энергетических ресурсов от плана.

Запланированных объёмов будет достаточно на текущий и следующий отопительные сезоны. Для этого в таймырские посёлки идёт завоз дизельного топлива.

Отметим, что общая протяжённость зимних автомобильных дорог в Красноярском крае составляет около девяти тысяч км. Сезонные дороги эксплуатируются в период с декабря по апрель включительно. Благодаря автозимникам устанавливается бесперебойное сообщение между посёлками Крайнего Севера и материковой частью края.