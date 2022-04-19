На Таймыре началась подготовка к весеннему паводку

Участники рабочей встречи обсудили предварительный прогноз прохождения весеннего половодья на Енисее в этом году, а также план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории района в этот период.

Главный специалист гидротехнической лаборатории Центра по надзору за гидротехническими сооружениями компании «Норникель» Игорь Сухов так обрисовал прогноз: «В этом году ситуация очень похожа на прошлогоднюю. Ориентировочно подход паводковой волны ожидается в середине мая, затопление причалов с отметкой восемь метров - 25 мая. Это предварительные данные, даты могут варьироваться в пределах плюс-минус три дня».

По состоянию на 15 апреля кромка льда на Енисее в нижнем бьефе Красноярской ГЭС находилась на расстоянии 6-8 км ниже Енисейска, в 1575 км выше Дудинки. Это на 42 км выше, чем в прошлом году. По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды средняя температура воздуха этой зимой на территории бассейна верхнего и среднего Енисея была близкой к норме, на территории бассейна нижнего Енисея на 4-6°С выше нормы. Толщина льда на Енисее в районе Дудинки составляет 121-132 см, что совпадает с уровнем среднемноголетних значений.

Для обследования возможных мест образования заторов в мае планируется провести ледовую разведку с помощью специализированной техники. Кроме того, ежегодно судами компании «Норникель» и государственной корпорации «РосАтом» по окончании зимней навигации проводится прокладка противозаторных каналов.