На Таймыре началось строительство морского терминала в рамках реализации проекта создания угольного кластера

Проект угольного кластера реализуется компанией «Северная звезда», которая входит в состав корпорации AEON, на базе Сырадасайского каменноугольного месторождения. Программа предполагает создание производства угольных концентратов из коксующихся углей мощностью пять млн тонн в год с возможностью расширения до десяти млн тонн в год. Кластер будет включать угольный разрез открытого способа добычи, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый посёлок, морской терминал. Создание кластера входит в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

- Строительство уже начато, - рассказал Роман Троценко. - Там уже находится около 200 единиц техники и 600 человек сотрудников. По нашему плану, мы должны ввести терминал в работу через 24 месяца.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс сообщал, что терминал будет введен как раз в конце 2022 года.

Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго-восточнее поселка Диксон на Таймыре, ресурсы месторождения оцениваются в пять млрд тонн. Как сообщалось, «Северная звезда» планирует инвестировать в проект 40 млрд рублей.