На Таймыре началось строительство обогатительной фабрики Сырадасайского месторождения

Фабрика будет производить товарный угольный концентрат. Её мощность составит 5 млн тонн готовой продукции в год (первая очередь – 2,5 млн тонн, вторая очередь – 2,5 млн тонн). Работать здесь будут около 400 человек. Объект появится в 52 километрах от будущего морского порта Енисей в западной части полуострова, а также в непосредственной близости к угольному разрезу – расстояние между ними составляет 8,5 км. В ближайшее время на земельном участке площадью 34 гектара начнётся активное строительство.

Сталбек Мишаков, генеральный директор ООО «Северная звезда»: «Производственный комплекс высотой в несколько этажей рассчитан на сильные снеговые и ветровые нагрузки в условиях Арктики. Главгосэкспертиза пройдена, получено разрешение на строительство объекта, на завершающей стадии находится разработка рабочей документации по фабрике. На самом участке в настоящее время ведутся подготовительные работы, на место доставлена необходимая техника и оборудование. Важно отметить, что любое строительство в условиях Арктики – уже уникальный проект. Ведь работать приходится в условиях вечной мерзлоты».

Кроме того, на Таймыре продолжается строительство вахтового посёлка. В настоящее время идет монтаж двухэтажных модульных зданий, где разместятся два общежития для 300 человек. Также появится современная столовая со всем необходимым оборудованием, прачечная, сушильная камера, актовый и спортивный залы. Посёлок расположится в двух километрах от здания обогатительной фабрики. В дальнейшем здесь планируется разместить 1200 сотрудников компании.

Генеральный директор компании подчеркнул, что все строительные работы по проекту ведутся с соблюдением экологических требований. Строительный мусор будет собираться в специальные контейнеры и вывозиться с полуострова на материк для дальнейшей утилизации.

Напомним, проект строительства каменноугольного кластера на базе Сырадасайского месторождения (в 110 км юго-восточнее таймырского посёлка Диксон) имеет статус резидента Арктической зоны и входит в КИП «Енисейская Сибирь». Его реализует ООО «Северная звезда» (входит в холдинг AEON). Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Объём инвестиций в реализацию проекта до 2025 года составит более 45 млрд рублей. Проект включает создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского порта «Енисей», автодороги, вахтового посёлка, электростанции, аэродрома и других объектов.