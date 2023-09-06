На Таймыре начался отопительный период

Так, с 1 сентября тепло появилось в домах у жителей посёлков Караул и Хатанга. В Дудинке теплоснабжение началось с 4 сентября. К сегодняшнему дню отопление подключено во всех домах города. В Большом Норильске подключение началось сегодня. Как сообщают в городской администрации, в течение трёх дней тепло появится во всех жилых домах и на социально значимых объектах.

«На севере края отопительный период традиционно стартует раньше – обычно уже в начале сентября. В центральных и южных районах - позже. Сейчас в этих районах активно идёт подготовка коммунальной инфраструктуры к зиме, чтобы обеспечить надёжное и бесперебойное теплоснабжение жителям. В целом все работы укладываются в сроки», – рассказал исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев.