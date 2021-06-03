На Таймыре начнут разработку Сырадасайского месторождения коксующихся углей

Индия просит у России поставок не менее 40 млн тонн коксующегося угля в год. Россия готова их обеспечить, сообщил журналистам в кулуарах выставки «Уголь России и майнинг» заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

- У нас подготовлен проект меморандума о сотрудничестве между Министерством энергетики РФ и Министерством сталелитейной промышленности Индии, - цитирует ТАСС Анатолия Яновского. - По этому меморандуму при подготовке мы проводили несколько совещаний по ВКС ещё в период пандемии. И наши индийские партнёры заявляли, что они бы хотели приобретать в РФ не менее 40 млн тонн коксующегося угля. У нас, конечно, есть возможность обеспечить такие поставки.

По словам замминистра, в 2020 году, несмотря на потери в объёмах добычи угля, России удалось нарастить экспорт. В текущем году рост экспорта по итогам 4-5 месяцев продолжается.

Сырадасайское месторождение находится в 100 с лишним километрах от посёлка Диксон. Запасы месторождения составляют порядка 5,68 млрд тонн каменного угля марок Г (газовые), Ж (жирные), К (коксовые) и ОС (отощенно-спекающиеся).

Угли этих марок специалисты называют коксующимися - они используются не только в теплоэнергетике, но и в металлургии и других отраслях и считаются особо ценными: коксующийся уголь в 2-3 раза дороже обычного. Основные отличия коксующихся углей - меньшее по сравнению с обычными содержание примесей, способность приобретать пластическое состояние, спекаться при определённой температуре. Кроме того, коксующиеся угли обладают более высокой температурой сгорания.

Спрос на этот вид углей на международных рынках необычайно высок, особенно на азиатских, притом что цены на обычные, энергетические, угли в последнее время снижаются. Разработка месторождения коксующихся углей позволит не только стабилизировать работу отечественной угольной отрасли, но и обеспечить перевозки угля по Северному морскому пути к конечным потребителям.