На Таймыре отменён особый противопожарный режим

В МЧС отметили, что мероприятия, которые проводились во время действия режима, позволили избежать серьёзных очагов возгорания в лесах.

Напомним, что с 15 июля в Норильске, а также в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком районах, был введён особый противопожарный режим в связи с повышением пожарной опасности из-за наступления неблагоприятных климатических условий.

На период действия режима в городе действовали дополнительные меры безопасности:

- ограничение выездов на природу, кроме случаев, когда выезды связаны с трудовой деятельностью;

- проведение своевременной уборки сухой растительности и мусора;

- запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ.