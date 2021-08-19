На Таймыре первая смена «Чистой Арктики» собрала с берегов Енисея более 44 тонн металлолома и древесины
На Таймыре первая смена «Чистой Арктики» собрала с берегов Енисея более 44 тонн металлолома и древесины
Идея проекта «Чистая Арктика», подразумевающая создание программы по очистке Арктики, принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину.
Вахта первой смены продлилась две недели. За это время добровольцы успели собрать 44 тонны металлолома и древесины с берегов Енисея. Уборка проходила и на Ямале. В посёлке Харасавэй добровольцы собрали 43 куба горючих отходов (бочки, древесина, покрышки, пластик), а также 21,5 тонны металла. Следующая смена прибудет в конце августа - начале сентября.
Принять участие в проекте могут все неравнодушные граждане, для этого нужно подать заявку на сайте чистая-арктика.рф.