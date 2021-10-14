На Таймыре подвели итоги пассажирских перевозок в летнюю речную навигацию

По направлениям Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок – Байкаловск – Воронцово всё лето курсировали теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4». За 53 рейса суда перевезли более 2900 человек.

По реке Хатанга ходили теплоход «Таймыр» и катер «Логата», выполнившие 29 рейсов. Их услугами воспользовалось более 1200 пассажиров.

В Диксон пассажиров доставлял теплоход «Станислав Гуменюк». За сезон было выполнено 129 рейсов и перевезено более 2800 человек.

Теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» курсировали по маршруту Красноярск – Дудинка – Красноярск. Они выполнили 40 рейсов.