МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Таймыре подвели итоги пассажирских перевозок в летнюю речную навигацию

На Таймыре подвели итоги пассажирских перевозок в летнюю речную навигацию

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На Таймыре подвели итоги пассажирских перевозок в летнюю речную навигацию

За этот сезон было выполнено 200 рейсов и перевезено около 7000 человек. Летняя речная навигация субсидируется в рамках муниципальной целевой программы по доступности транспортных услуг.

На Таймыре подвели итоги пассажирских перевозок в летнюю речную навигацию

По направлениям Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок – Байкаловск – Воронцово всё лето курсировали теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4». За 53 рейса суда перевезли более 2900 человек.

По реке Хатанга ходили теплоход «Таймыр» и катер «Логата», выполнившие 29 рейсов. Их услугами воспользовалось более 1200 пассажиров.

В Диксон пассажиров доставлял теплоход «Станислав Гуменюк». За сезон было выполнено 129 рейсов и перевезено более 2800 человек.

Теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» курсировали по маршруту Красноярск – Дудинка – Красноярск. Они выполнили 40 рейсов.

Фото Денис Кожевников
14 октября в 13:52 550
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