На Таймыре подвели итоги пассажирских перевозок в летнюю речную навигацию
На Таймыре подвели итоги пассажирских перевозок в летнюю речную навигацию
За этот сезон было выполнено 200 рейсов и перевезено около 7000 человек. Летняя речная навигация субсидируется в рамках муниципальной целевой программы по доступности транспортных услуг.
По направлениям Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок – Байкаловск – Воронцово всё лето курсировали теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4». За 53 рейса суда перевезли более 2900 человек.
По реке Хатанга ходили теплоход «Таймыр» и катер «Логата», выполнившие 29 рейсов. Их услугами воспользовалось более 1200 пассажиров.
В Диксон пассажиров доставлял теплоход «Станислав Гуменюк». За сезон было выполнено 129 рейсов и перевезено более 2800 человек.
Теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» курсировали по маршруту Красноярск – Дудинка – Красноярск. Они выполнили 40 рейсов.