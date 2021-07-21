На Таймыре продолжается учёт численности дикого северного оленя

Межведомственная группа, в которую вошли специалисты минэкологии края, Федерального центра развития охотничьего хозяйства и биосферного заповедника «Центральносибирский», Сибирского федерального университета (СФУ), уже совершила 10 вылетов в западную и восточную часть Таймыра. На сегодняшний день зафиксировано более 100 тысяч особей северного оленя.

«Особи держаться группами. Первые большие стада самок с телятами мы можем наблюдать в 180 км от села Хатанга в западной части обследованной территории. В восточной части от западного побережья озера Таймыр держатся крупные стада самцов. При этом численность оленей с крупными рогами довольно высока, также высока доля телят в местах сосредоточения самок. Оленей со срезанными рогами (пантами) при съёмках крупным планом не отмечено», — подчеркнул руководитель экспедиции от СФУ Александр Савченко.