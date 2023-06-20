На Таймыре проведут учёт численности занесённых в Красную книгу России путоранских снежных баранов (толсторогов)
На Таймыре проведут учёт численности занесённых в Красную книгу России путоранских снежных баранов (толсторогов)
Государственный заповедник «Путоранский» был создан в 1988 году. Он находится в управлении Объединённой дирекции Заповедников Таймыра.
«Мы продолжаем поддержку учёных и научно-исследовательских учреждений в экспедициях по изучению биоразнообразия. Они охватывают не только Норильск, но и Таймыр, Мурманскую область и Забайкалье. В этом году пройдёт учёт снежных баранов в заповедниках Таймыра», - цитирует ТАСС вице-президента по федеральным и региональным программам компании «Норникель» Андрея Грачева.
Компания в свою очередь поможет в этой не простой задаче топливом, а также доставит к месту проведения экспедиции всё необходимое полевое оборудование. Благодаря этому учёные смогут определить границы и ключевые места обитания толсторога, а также структуру стад (возраст и пол особей).