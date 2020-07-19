На Таймыре стартовал пятый региональный конкурс на соискание премии имени Мотюмяку Турдагина.
На Таймыре стартовал пятый региональный конкурс на соискание премии имени Мотюмяку Турдагина.
Померяться мастерством могут профессиональные живописцы, студенты художественных факультетов вузов или самодеятельные авторы старше 14 лет. Конкурсантам предлагается отобразить историю, культуру и фольклор народов Таймыра, показать флору и фауну полуострова, рассказать о выдающихся людях, когда–то проживавших на Таймыре, и наших современниках. По условиям участникам присваивается номер, под которым они выступают инкогнито. Количество работ каждого автора не ограничено.
Региональный творческий конкурс проводится раз в два года. В 2018–м он собрал 77 профессиональных и самодеятельных художников из Дудинки, тундровых посёлков, Норильска, других городов Красноярского края, а также из Якутии. Всего было представлено 170 произведений в разных жанрах и техниках. В этом году проектом заинтересовались мастера из Тувы, так что география конкурса расширится.
Победителей определят в номинациях «Живопись», «Графика» (премия — 30 тысяч рублей) и «Надежда Таймыра» (25 тысяч рублей).