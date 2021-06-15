На Таймыре стартовала летняя речная навигация

Из Дудинки на Север по двум маршрутам — в Носок и Воронцово — теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4» выполнят 53 рейса. Первый выезд состоялся 11 июня.

Из Хатанги будут ходить два судна — теплоход «Таймыр» и катер «Логата». В этом году запланировано 29 рейсов: 17 — в северном направлении и 12 — в южном. Первый выезд намечен на 20 июня.

В границах посёлка Диксон будет курсировать теплоход «Станислав Гуменюк», он выполнит 164 рейса. В первый рейс судно должно выйти 20 июля, всё зависит от гидрометеорологической обстановки в бухте Портовой.

Для удобства таймырцев расписание движения судов до Дудинки разработано с учётом прибытия в столицу Таймыра пассажирских судов из Красноярска.

На направлении Красноярск — Дудинка — Красноярск работают два теплохода — «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов», каждый может вместить по 250 человек.

«Александр Матросов» из Красноярска в Дудинку отправился 10 июня и 13 благополучно пришвартовался в дудинском порту. Сейчас он уже на пути в столицу края. «Валерий Чкалов» стартует из Красноярска на север 16 июня.

Все рейсы выполняются при соблюдении превентивных мер, введённых ещё в предыдущую навигацию в связи с распространением коронавирусной инфекции. Пассажиры допускаются на судно только при наличии средств индивидуальной защиты. После каждого рейса проводится полная дезинфекция водного транспорта.