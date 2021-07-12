На Таймыре стартует второй этап авиаучёта численности дикого северного оленя

На Таймыре специалисты Минэкологии края, Федерального центра развития охотничьего хозяйства и биосферного заповедника «Центральносибирский» проводят обследование с помощью самолёта и цифровых фотокамер. Они осмотрят практически 370 тысяч кв. км. Им предстоит определить численность, половозрастную структуру, места обитания дикого северного оленя, проанализировать состояние популяции.

«С наступлением тепла олени начинают мигрировать из Эвенкии с мест зимовки на Таймыр, в места летнего нагула и отёла. Продолжительность, скорость и расстояние переходов оленей зависят от обилия снега и, как следствие, наличия корма и температурного режима. Полную информацию о состоянии популяции дикого северного оленя мы получим уже в конце этого года», - отметил заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Александр Коробкин.