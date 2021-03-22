На Таймыре запускается новое мощное производство

В сотне километрах от посёлка Диксон скоро начнётся разработка угольного месторождения, а затем создание обогатительной фабрики, морского терминала, электростанции, аэродрома и множества других объектов, сообщает «Енисей–регион».

Первые машины для строительства уже переправляют через Северный Ледовитый океан. Техника отвечает всем экологическим требованиям. Это современные автокраны, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, буровое оборудование и многое другое. В перспективе появится целая цепочка предприятий по выработке угольных концентратов на Таймыре. Инвесторы проекта обещают немалую выгоду для всего Красноярского края. Олег Демченко, председатель совета директоров компании–инвестора:

«Огромная помощь оказана правительством и особенно губернатором Красноярского края. Мы вошли в РИП — региональную инвестиционную программу, что существенно снизило налоговую нагрузку на пять лет. Но при этом мы дополнительно даём Красноярскому краю 16 миллиардов налогов». Масштабный проект «Западно–Таймырский промышленный кластер» входит в «Енисейскую Сибирь».