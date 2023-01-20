На Таймыре запустили движение по ледовой переправе

Ледовая переправа проходит по следующему маршруту: нулевой причал реки Дудинка – правый берег реки Енисей (район «Гидропорт») – река Енисей - остров Кабацкий – протока Кабацкая – левый берег протоки Кабацкая. Режим работы с 08.00 до 23.00.

Передвигаться по переправе может колёсный транспорт до 30 тонн и гусеничный транспорт до 50 тонн.

В «Норильсктрансгазе» напоминают о правилах пользования ледовой переправой:

- движение транспортных средств по ледовой переправе организуется в один ряд;

- при движении по ледовой переправе необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 150 метров впереди и сзади, скорость движения не выше 10 км/ч;

- на ледовую переправу транспортные средства должны выезжать со скоростью не более 10 км/ч без толчков и торможения. Автомобили при этом должны двигаться по переправе на второй или третьей передаче. Дверцы транспортных средств должны быть обязательно открыты, а ремни безопасности водителя отстегнуты;

- движение по ледовой переправе осуществляется без остановок и рывков;

- пропуск (движение) по переправе автомобилей с опасными грузами осуществляется в индивидуальном порядке;

- контроль за весовыми параметрами перевозимых (пропускаемых) нагрузок осуществляется обслуживающим персоналом переправы в рамках их должностных обязанностей. Контроль ведётся визуально по маркам автомобилей и наличию груза, а также по документам, в которых указывается масса груза;

- автомобили пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, ГИБДД, специальных и аварийных служб, при выполнении ими неотложных служебных заданий, пропускать по переправе без очереди;

На ледовой переправе запрещается:

- пробивать лунки для рыбной ловли и других целей;

- какие-либо остановки транспорта, рывки, развороты, обгоны автомобилей, заправка;

- перемещение транспортных средств в туман или пургу;

- проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на ледовую переправу;

- движение при появлении на льду колеи, заполненной на большом расстоянии водой;

- движение при образовании сквозных трещин шириной более 15 см большой протяженностью;

- движение при уменьшении толщины и прочности льда;

- движение при разрушении льда у съездов;

- движение пешеходов по переправе;

- пропуск по ледовой переправе нагрузок, превышающих допустимые;

- нахождение на ледовой переправе пешеходов, других автомобилей при движении через переправу автомобилей с опасными грузами.