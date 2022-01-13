На Таймыре завершилась полярная ночь

Полярная ночь не обязательно означает полную темноту в течение всех суток. В зоне полярной ночи часть дня обычно проходит в сумерках. В соответствии с тем видом сумерек, который наблюдается в момент верхней кульминации Солнца, то есть в «истинный полдень», различают гражданскую полярную ночь, навигационную и астрономическую. Если в «истинный полдень» сумерки вообще не наступают, то это явление называется «полной полярной ночью».

В Норильске можно наблюдать гражданскую полярную ночь. На широте нашего города в «истинный полдень» наступает некоторое улучшение видимости. Можно непродолжительное время обходиться без дополнительного освещения. Но Солнце при этом не всходит над горизонтом. В лучшем случае, при малооблачной погоде, можно иногда увидеть отражённый облаками солнечный свет. День при такой полярной ночи часто называют «темным».

Большинство населённых пунктов, расположенных за полярным кругом, находятся в зоне, где полярная ночь целиком относится к категории «гражданской».

В России, помимо Норильска, явление полярной ночи можно наблюдать в городах Апатиты, Билибино, Верхоянск, Воркута, Заполярный, Игарка, Кандалакша, Кировск, Кола, Лабытнанги, Мончегорск, Мурманск, Нарьян-Мар, Оленегорск, Певек, Полярные Зори, Полярный, Салехард, Североморск и множестве других небольших заполярных городков и посёлков.

Теперь в Норильск вместе с первыми лучами солнца придёт смена дня и ночи. Хотя фактически солнце мы увидим к 25 января. С сегодняшнего дня продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться, пока 27 марта не наступит время сумеречных дней. А затем традиционно ждём полярный день – он начнётся 19 мая и продлится до 25 июля. Его сменят белые ночи, которые продолжатся до 15 августа. Затем наступают сумеречные ночи.