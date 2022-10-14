На Таймыре завершился северный завоз

Так, в летнюю навигацию текущего года в населённые пункты Таймыра поставили порядка 24 тысяч тонн угля для северян, проживающих в домах с печным отоплением, и учреждений бюджетной сферы. Для предприятий жилищно-коммунального хозяйства посёлков завезено 15 тысяч тонн угля и около 9 тысяч тонн горюче-смазочных материалов: дизельное топливо, сырая нефть, моторные масла. Кроме того, порядка 103 тонн керосина осветительного доставили для таймырцев, ведущих традиционный образ жизни.

Ещё 100 тонн дизельного топлива доставят в посёлок Усть-Авам в зимний период по зимнику. А также до конца года в посёлки Носок и Тухард доставят порядка 16 тонн керосина осветительного.

Отметим, уголь для населения и учреждений бюджетной сферы в этом году был доставлен из нового угольного разреза «Степной», республика Хакасия.