На Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельчения

Встав на 3-4-суточный ремонт, ТОФ приостановила в это время работу практически всех переделов ЗФ, поскольку является поставщиком сырья для производства.

Во время ремонта на мельнице будет проведена перефутеровка внутренних стенок барабана. В последнее время обогатители используют в этом процессе более современные резинометаллические полимерные элементы, благодаря которым удалось снизить не только общий вес мельницы, но и степень износа футеровки.

Ремонт производится силами сервисной службы производителя оборудования Metso Minerals, подрядной организации «Северминералс» и производственного объединения «Норильскремонт». Срок простоя из-за перефутеровки мельницы норильчане решили использовать с максимальной продуктивностью, организовав ремонт всего доступного оборудования на основных участках обогатительной фабрики.