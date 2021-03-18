МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельчения

На Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельчения

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На Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельчения

Агрегат предназначен для измельчения руды «Октябрьского», «Таймырского», «Скалистого» и «Комсомольского» рудников.

На Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельченияНа Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельченияНа Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельченияНа Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельченияНа Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельченияНа Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельченияНа Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельченияНа Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельченияНа Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельченияНа Талнахской обогатительной фабрике идёт ремонт рудной мельницы полуизмельчения

Встав на 3-4-суточный ремонт, ТОФ приостановила в это время работу практически всех переделов ЗФ, поскольку является поставщиком сырья для производства.

Во время ремонта на мельнице будет проведена перефутеровка внутренних стенок барабана. В последнее время обогатители используют в этом процессе более современные резинометаллические полимерные элементы, благодаря которым удалось снизить не только общий вес мельницы, но и степень износа футеровки.

Ремонт производится силами сервисной службы производителя оборудования Metso Minerals, подрядной организации «Северминералс» и производственного объединения «Норильскремонт». Срок простоя из-за перефутеровки мельницы норильчане решили использовать с максимальной продуктивностью, организовав ремонт всего доступного оборудования на основных участках обогатительной фабрики.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
18 марта в 17:00 420
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