На Таймыре подведены итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

Таймырская Долгано-Ненецкая территориальная избирательная комиссия № 1 Красноярского края подвела окончательные итоги голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. 8 572 (70,11%) таймырцев одобрили поправки. «Против» проголосовали 3 583 избирателя. При этом явка по всему району составила 60,14%.

«Я благодарю всех, кто принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Таймырцы в очередной раз показали своё неравнодушие к судьбе страны и стали соавторами её будущего. Хочу поблагодарить сотрудников избирательных комиссий, наблюдателей, правоохранителей — всех, кто работал в эти дни. Отдельное спасибо волонтёрам в информировании населения», - выразил благодарность жителям Таймыра глава района Евгений Вершинин.

Отметим, голосование проходило с учётом соблюдения всех требований по использованию средств индивидуальной защиты. На избирательных участках был введён масочный режим, участникам голосования выдавались перчатки и дезинфицирующие средства. Волонтёры Конституции провели викторину на розыгрыш ценных призов.