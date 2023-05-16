На Таймыре транспортные полицейские подвели итоги регионального этапа конкурса «Полицейский дядя Стёпа»

Сотрудниками Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России совместно с председателем Общественного совета при Таймырском ЛО МВД России Дмитрием Олинчуком проведен региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа».

Участниками ежегодной акции стали дети в возрасте от 6 до 14 лет. Все творческие работы получились яркими и красочными и выполнены в разных стилях, как на бумаге с использованием красок и карандашей, так и в виде поделок из глины, картона и пластилина.

Из представленных работ члены жюри отобрали одну лучшую в возрастной категории от 6 до 8 лет, которой стала поделка в виде мягкой куклы в форме полицейского. Авторы конкурсной работы - две сестренки Татьяна и Ульяна Петровы назвали ее «Моя мама- полицейский». Девочки очень разносторонние, любят рисовать, танцевать, посещают детско-юношеский центр «Алькор» и школу раннего эстетического развития «Кроха», где занимаются прикладным творчеством. В столь юном возрасте Татьяна и Ульяна посещают Театр Танца «Снежный» при Дворце творчества детей и молодежи по направлению – бальные танцы.

Все конкурсанты в преддверии Дня защиты детей в торжественной обстановке будут награждены грамотами и сладкими подарками.