На Таймыре транспортные полицейские подвели итоги регионального этапа конкурса «Полицейский дядя Стёпа»
На Таймыре транспортные полицейские подвели итоги регионального этапа конкурса «Полицейский дядя Стёпа»
На Таймыре транспортные полицейские подвели итоги регионального этапа конкурса «Полицейский дядя Стёпа»
Сотрудниками Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России совместно с председателем Общественного совета при Таймырском ЛО МВД России Дмитрием Олинчуком проведен региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа».
Участниками ежегодной акции стали дети в возрасте от 6 до 14 лет. Все творческие работы получились яркими и красочными и выполнены в разных стилях, как на бумаге с использованием красок и карандашей, так и в виде поделок из глины, картона и пластилина.
Из представленных работ члены жюри отобрали одну лучшую в возрастной категории от 6 до 8 лет, которой стала поделка в виде мягкой куклы в форме полицейского. Авторы конкурсной работы - две сестренки Татьяна и Ульяна Петровы назвали ее «Моя мама- полицейский». Девочки очень разносторонние, любят рисовать, танцевать, посещают детско-юношеский центр «Алькор» и школу раннего эстетического развития «Кроха», где занимаются прикладным творчеством. В столь юном возрасте Татьяна и Ульяна посещают Театр Танца «Снежный» при Дворце творчества детей и молодежи по направлению – бальные танцы.
Все конкурсанты в преддверии Дня защиты детей в торжественной обстановке будут награждены грамотами и сладкими подарками.