На территории УК «Город» появилась новая детская площадка.

Её установили во дворе домов № 1в и 1г на улице Строительной. Здесь благоустройством дворовой территории занимались три года. Сначала раскрасили цокольный уровень дома граффити, затем заменили бордюры и, наконец, демонтировали старую горку и установили современный детский комплекс. Долгожданные качели, песочница, лестничные модули и домики с горками уже радуют детвору всей округи. Не стали экономить и на ограждении площадки – это не просто сваренная арматура, а специальный заборчик. Благоустройство двора выполнено за счёт управляющей компании. Только детское игровое оборудование обошлось в 750 тысяч рублей, без учёта доставки и установки.