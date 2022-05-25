На ул. Комсомольской, 9 началось благоустройство общественного пространства

Напомним, что эта территория победила в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Тогда норильчане выбирали между объектами на ул. Первомайской, 12–14 в Кайеркане и на ул. Комсомольской, 9, в Центральном районе. Кстати, в этом году Кайеркан вновь участвует в голосовании, которое продлится до 30 мая на площадке https://24.gorodsreda.ru/.

Благоустройством будет заниматься подрядная организация «Лидер», которая имеет хорошую репутацию на территории города.

«За два года наша организация выполнила несколько проектов в Норильске: благоустройство территорий рядом со спортхоллом «Айка», на Ленинском проспекте, 40, ул. Горняков, 12, ул. Енисейской, 22 и ул. Космонавтов, 25. Опыта у нас достаточно. Не хочется хвастаться, но эксплуатационные характеристики показали, что результаты нашей работы соответствуют всем параметрам», — сообщил Эльчин Азизов, заместитель директора строительной компании «Лидер».

Общественное пространство будет разделено на три сектора — прогулочная зона, детская и спортивная площадки. Для безопасности территория будет огорожена, также на объекте будет установлено оборудование для видеонаблюдения. Оно позволит не только отслеживать ход работ, но и в дальнейшем следить в режиме реального времени за сохранностью объекта. Отвечать за видеосвязь будет «Норильсктелеком».

«Сегодня мы приступили к подготовке площадки к безопасной эксплуатации — устанавливаем ограждения, соответствующие знаки, разместили паспорт объекта. Также на территории проводятся геофизические и планировочные работы. Все необходимые расходники мы приобрели ещё зимой, их доставят с началом навигации, а пока мы будем использовать материалы, оставшиеся с прошлого года», — добавил Эльчин Азизов.

Согласно контракту работы должны быть завершены к концу октября. Однако подрядчик заверил норильчан, что строительство площадки закончат к концу августа, чтобы успеть её опробовать. Сумма муниципального контракта составляет порядка 36 млн рублей. Благоустройство проводится за счёт софинансирования из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

В завершение Владимир Царёв, исполняющий обязанности заместителя директора управления жилищно-коммунального хозяйства обратился к норильчанам с просьбой не парковать личный автотранспорт в районе объекта благоустройства, чтобы не препятствовать выполнению работ.