На ул. Комсомольской завершился капитальный ремонт коллектора

Коллектор на ул. Комсомольской, пролегающий на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Комсомольской, 8, - это первый объект, завершённый в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Всего в этом году запланирован капитальный ремонт четырёх коллекторов. Три оставшихся находятся на ул. Московской (участок от ул. Завенягина до ул. Мира), Талнахской, 59, и Нансена, 6. Работы там начались. Финансирование из всех источников составит 124,2 млн рублей. В целом, согласно комплексному плану, на реконструкцию и капремонт городского коллекторного хозяйства потратят 25,6 млрд рублей.

Заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов, комментируя ход работ, отметил: «Сейчас набран неплохой темп выполнения мероприятий. Однако в связи с тем, что строительный сезон в Заполярье очень короткий, необходимо строго придерживаться графика. Министерство продолжит контроль за реализацией плановых работ».

Напомним, что на термостабилизацию грунтов под 51 многоквартирным домом в рамках комплексного плана будет затрачено 3,6 млрд рублей. В этом году работы проводят под тремя домами — на ул. Бауманской, 30, Космонавтов, 35а и 41. Кроме того, планируется подготовить проектно-сметную документацию по четырём домам на Ленинском проспекте - № 37, 43, 47 и 48. На эти цели из консолидированного бюджета и внебюджетных источников будет направлено 348,9 млн рублей. С 2025 года в Норильске начнутся работы по замене систем электроснабжения, ремонту трансформаторных подстанций и кабельных линий, на это выделяется порядка 700 млн рублей.