На ул. Нансена начался монтаж архитектурной подсветки фасадов

«На фасадах зданий световыми линиями изобразят домики и башни. Светодиодные светильники динамические, меняющие цвет. Ночью яркость будут приглушать, чтобы свет не мешал жителям спать, — рассказал Александр Акантьев, начальник отдела энергетики «Норильскавтодора». — Включить подсветку планируется уже в октябре».

Этот же муниципальный контракт предполагает монтаж девяти световых арок на бульваре Влюблённых. Кроме того, до конца года подсветка появится и на въезде в город — на фасадах домов на ул. Красноярской, 3 (корп. 1), 4-8; ул. Орджоникидзе, 2, и на 17 опорах освещения на разделительной полосе и разворотном круге между улицами Орджоникидзе и Комсомольской. Контракт с красноярской компанией «ЭнергоИнжиниринг» подписан, к работам подрядчик приступит в ближайшее время.

Напомним, эскизный проект архитектурно-художественного освещения домов на улицах Красноярской и Орджоникидзе был одобрен на заседании Градостроительного совета при главе Норильска.