На ул. Спортивной в Талнахе демонтируют ростверки

Демонтаж ростверков завершится в течение месяца. Далее на этом месте подрядчик приступит к буровым работам, установке свай будущих многоэтажных зданий и их испытаниям. Современные технологии позволят проводить работы и в зимний период, что позволит ускорить процесс строительства.

«Здесь будет построено два шестиэтажных многоквартирных дома по 46 квартир в каждом. Квартиры будут сдаваться с чистовой отделкой, на данный момент это редкая практика — большинство застройщиков в других городах сдают квартиры с черновой отделкой для снижения стоимости строительства», — рассказал Олег Смирнов, начальник управления по реновации администрации города Норильска.

Срок сдачи этого объекта — конец 2024 года, работы ведутся по графику.