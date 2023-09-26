МАУ ИЦ «Норильские новости»

На улицах Большого Норильска установили 15 новых проекционных пешеходных переходов

На улицах Большого Норильска установили 15 новых проекционных пешеходных переходов

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На улицах Большого Норильска установили 15 новых проекционных пешеходных переходов

На улицах Большого Норильска установили 15 новых проекционных пешеходных переходовНа улицах Большого Норильска установили 15 новых проекционных пешеходных переходовНа улицах Большого Норильска установили 15 новых проекционных пешеходных переходовНа улицах Большого Норильска установили 15 новых проекционных пешеходных переходов

Проекционный дорожный переход – это современная технология, которая использует проекторы для создания специальной разметки на пешеходных переходах. Вместо традиционных дорожных знаков и маркировки, проекционный переход обозначается световыми элементами. Его главное преимущество в том, что световая разметка видна в любое время суток, а также в сложных погодных условиях, что особенно важно для нашего города. Когда человек переходит через дорогу, она становится ярче. Водители видят пешехода и проекционную дорожную разметку, находясь от них за 150 метров. Кроме того, она не стирается под воздействием осадков и сильного ветра.

Первые проекционные переходы в Норильске появились в конце 2021 года. Они были установлены на улицах Комсомольской, 30, Школьной, 7, и Федоровского, 12. В прошлом году в рамках муниципального контракта были установлены ещё два - на пешеходных переходах у управления комбината и ТЭЦ-1.

В этом году на улицах города появились ещё 15 инновационных установок. Проекционные дорожные переходы установлены по следующим адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 12, ул. 50 лет Октября (район ЗГУ), ул. Орджоникидзе, 1 и 4, ул. Красноярская, 7 и 8, ул. Талнахская, 17, Ленинский проспект, 11 и 16, ул. Талнахская, 78, ул. Бегичева, 32 и 33, ул. Кирова, 13 и 32, ул. Лауреатов, 47 (магазин «Океан»), автодорога Норильск – Талнах в районе лыжной базы «Оль – Гуль» и остановки «Госпромхоз», ул. Строителей, 14 и 27, ул. Рудная, 39, ул. Шахтёрская, 12а.

На этой неделе новые пешеходные переходы начали работать в штатном режиме. На их установку из городского бюджета было выделено более 37 млн рублей.

Фото пресс–службы администрации Норильска
26 сентября в 10:47 500
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