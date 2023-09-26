На улицах Большого Норильска установили 15 новых проекционных пешеходных переходов

Проекционный дорожный переход – это современная технология, которая использует проекторы для создания специальной разметки на пешеходных переходах. Вместо традиционных дорожных знаков и маркировки, проекционный переход обозначается световыми элементами. Его главное преимущество в том, что световая разметка видна в любое время суток, а также в сложных погодных условиях, что особенно важно для нашего города. Когда человек переходит через дорогу, она становится ярче. Водители видят пешехода и проекционную дорожную разметку, находясь от них за 150 метров. Кроме того, она не стирается под воздействием осадков и сильного ветра.

Первые проекционные переходы в Норильске появились в конце 2021 года. Они были установлены на улицах Комсомольской, 30, Школьной, 7, и Федоровского, 12. В прошлом году в рамках муниципального контракта были установлены ещё два - на пешеходных переходах у управления комбината и ТЭЦ-1.

В этом году на улицах города появились ещё 15 инновационных установок. Проекционные дорожные переходы установлены по следующим адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 12, ул. 50 лет Октября (район ЗГУ), ул. Орджоникидзе, 1 и 4, ул. Красноярская, 7 и 8, ул. Талнахская, 17, Ленинский проспект, 11 и 16, ул. Талнахская, 78, ул. Бегичева, 32 и 33, ул. Кирова, 13 и 32, ул. Лауреатов, 47 (магазин «Океан»), автодорога Норильск – Талнах в районе лыжной базы «Оль – Гуль» и остановки «Госпромхоз», ул. Строителей, 14 и 27, ул. Рудная, 39, ул. Шахтёрская, 12а.

На этой неделе новые пешеходные переходы начали работать в штатном режиме. На их установку из городского бюджета было выделено более 37 млн рублей.