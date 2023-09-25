МАУ ИЦ «Норильские новости»

На улицы Норильска вышел родительский патруль

На улицы Норильска вышел родительский патруль

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На улицы Норильска вышел родительский патруль

Совместно с дорожными полицейскими родители провели профилактический рейд в рамках социальной кампании #НеделяБезопасности2023.

На улицы Норильска вышел родительский патруль

Участники мероприятия проверили у школьников наличие световозвращающих элементов на одежде, а также убедились, что ребята соблюдают правила дорожного движения при переходе через дорогу. Учитывая особенность застройки Норильска, родительский патруль проконтролировал маршрут движения школьников как рядом с дорогой, так и во дворах.

Информация о результатах рейдового мероприятия доведена до педагогов и родителей учащихся.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
25 сентября в 17:21 680
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