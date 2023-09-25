На улицы Норильска вышел родительский патруль

Участники мероприятия проверили у школьников наличие световозвращающих элементов на одежде, а также убедились, что ребята соблюдают правила дорожного движения при переходе через дорогу. Учитывая особенность застройки Норильска, родительский патруль проконтролировал маршрут движения школьников как рядом с дорогой, так и во дворах.

Информация о результатах рейдового мероприятия доведена до педагогов и родителей учащихся.