На улице Комсомольской восстановят мозаичное панно «Олимпийцы», демонтированное в 2012 году

За это возьмётся Агентство развития Норильска при поддержке «Норникеля» и администрации города.

Наследие страны советов

Панно «Олимпийцы», расположенное на торце Комсомольской, 49, было создано еще в 1970-е годы группой норильских архитекторов и было последним в серии пяти мозаик, выполненных в стиле советского монументализма. Собственно, разместить какие-то изображения на торцах зданий по Комсомольской планировали ещё на стадии проектирования улицы. Дома расположены таким образом, что, двигаясь вниз по ней, зритель большую часть времени мог наблюдать все пять изображений, выстроенных в ряд.

Со временем советская мозаика обветшала и начала разваливаться на части. Первым с лица улицы исчезли «Комсомольцы», а в 2012-м пришлось демонтировать и «Олимпийцев». Такая же участь ждала и три оставшихся украшения Комсомольской: панно «Металлурги», «Космос» и «Строители». Буквально пару лет назад всерьёз шли разговоры, что настала очередь отправлять на покой и комсомольских космонавтов. Но, к счастью, АРН и городская администрация нашли способ не только сохранить советское наследие, но и вернуть утраченное.

Монументальный пласт

Для такой нетривиальной задачи, как восстановление старых советских панно решено было привлечь одного из лучших специалистов в России в этой области - преподавателя кафедры монументальной живописи Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова Павла Юдина. Ему уже не раз доводилось спасать памятники советской архитектуры и живописи по всему бывшему Советскому Союзу.

- На самом деле, сейчас идёт переоценка советского периода и его заслуг, а вместе с этим - и переоценка целого пласта советского искусства - от мультфильмов до монументальной декоративной живописи, которая была основана на явной пропаганде общих советских принципов, целей, и работала по большому счёту на идеологию государства, - говорит Павел. - Это огромный культурный пласт, который никакое современное искусство заменить не может. Он совершенно уникален. Эти работы рассказывали о труде простых людей и, на мой взгляд, они по-прежнему актуальны и ценны для общества.

Конечно, в 1990-е годы был период полного отторжения всего, связанного с советским периодом, но сейчас всё изменилось. Сегодня существует очень много сообществ не только в России, но и в странах, входивших в Союз, которые интересуются этой темой, ищут, фотографируют, выкладывают информацию в соцсети, систематизируют именно советское монументальное искусство. Это мощный пласт ушедшей эпохи, как «Среднее царство» Египта, которое закончило свое существование, но после него осталось огромное количество артефактов.

Космонавты были первыми

В первую очередь специалисты решили заняться теми изображениями, которые ещё сохранились. Начали с «Космоса» расположенного на торце здания Комсомольской, 45а. На тот момент именно это панно выглядело хуже остальных, поэтому было принято логичное решение, что если технология восстановления сработает на этой картине, то получится и с двумя оставшимися.

Изначально рассматривалось несколько вариантов. Полностью снести панно и выложить мозаику заново - из новых материалов. Сохранить то, что осталось и заполнить пробелы новой плиткой. Третий вариант - полностью убрать изображение и нарисовать его, стилизуя рисунок под фактуру мозаики.

В результате долгих обсуждений выбрали четвёртый вариант: сохранить имеющуюся часть оригинальных материалов, а всё, что было утрачено, нарисовать, используя художественную технику классической монументально-декоративной живописи в стиле мозаичной росписи. Такой вариант был выбран не случайно.

- Когда мы решили, как именно будем восстанавливать эту мозаику, то, конечно, проще всего было взять современные высокотехнологичные и долговечные материалы и выложить ими рисунок по новой, - рассказывает «Заполярной правде» Павел Юдин. - Но нынешние материалы отличаются и по внешнему виду, и по цветовой гамме от тех, что использовали советские художники. Там была очень большая градация материала по качеству от фасадного до обычного кафеля и даже стекла. Скорее всего, у создателей мозаики был серьёзный дефицит в материалах, не хватало некоторых цветов, и их брали где придётся. Поэтому подбор краски в данном случае – более оптимальный вариант восстановления картины.

Летом 2018-го художники «Строгановки» впервые в Норильске и применили столь необычную технику реставрации мозаики. И она себя оправдала. Поэтому в прошлом году они же вернули молодость «Металлургам» (Комсомольская, 43а) и «Строителям» (Комсомольская, 47а). Художники постарались на славу. Нарисованные отсутствующие куски мозаики выполнены настолько реалистично, что заметить подмену можно, только подойдя к картине вплотную и пристально её рассмотрев. Кроме того, нанесённая художниками краска за два года не выгорела и не выцвела.

Олимпийцы возвращаются домой

В этом году очередь дошла и до одной из утраченных мозаик. «Олимпийцы», снесённые восемь лет назад, теперь снова возвращаются на прежнее место. В данном случае использоваться будет всё та же техника, что и на предыдущих работах – отдельные элементы нарисуют.

- Восстанавливать рисунок мы будем по эскизу, найденному в Норильском музее, и по фотографии из личного архива норильчанки Светланы Гуниной, - говорит Павел. - А чтобы панно по колористике не отличалось от остальных, мы как образец всегда перед глазами держим осколки мозаики, которые остались от прошлых панно при реставрации. Это важно, чтобы правильно подобрать цвет и тон. Ведь наша главная задача - вернуть это произведение в городское пространство так, чтобы оно не смотрелось, как отдельное или чужеродное произведение, в котором применили новые технологии.

Сегодня работы уже идут полным ходом, и всего за несколько дней можно увидеть результат невооруженным глазом. Изображения старых знакомых - парня и девушки с олимпийским факелом - уже нанесены на фасад здания. И на непритязательный взгляд обывателя работа кажется почти завершённой, но специалисты утверждают – самое сложное впереди. Мозаике необходимо передать глубины, объёма, старины и реалистичности.

- Мы сейчас только успели положить так называемый «подмалёвок» - что-то вроде наброска, который раскидан на общие колеры. Дальше нам предстоит провести очень тонкую и сложную работу. Во-первых, каждый цвет будет состоять из нескольких полутонов, чтобы придать картине глубины, кроме того, мы сделаем так, чтобы визуально изображение смотрелось объёмным, а не просто картиной. Этого можно добиться с помощью имитации света и добавления теней. Ещё нужно отрисовать «штробы» - это имитация колотой плитки - мелкие детали, трещины, потёртости, жилки в керамике, зазоры между ними. Затем мы будем смотреть на общее впечатление от панно - если оно будет сильно выбиваться из общего ряда, то тогда ещё немного состарим, чтобы не нарушать целостность восприятия, - делится ближайшими планами художник.

Сейчас над «Олимпийцами» работают шесть художников, закончить работы они должны к концу августа.

У Агентства развития Норильска есть планы продолжить сотрудничество с художественно-промышленной академией Строганова. Намётками делится Виктория Чуланова, заместитель директора АРН по развитию городской среды.

- Мы разрабатываем очень интересный проект, который должен стать неким ответом мозаикам советского периода. Это будут современные мозаики, - говорит Виктория Чуланова. - Изначально мы рассматривали вариант сделать их также на улице Комсомольской, но потом, совместно с администрацией города, мы пришли к выводу, что это будет не совсем уместно. Мы посовещались со специалистами управления культуры города и профессиональными архитекторами и решили, что проект лучше реализовать на других улицах. Сейчас мы решаем, на каких именно домах появится современная мозаика и что именно на ней будет изображено. Пока же проект получил название «Легенды города» и известно, что изображения будут посвящены Норильску.