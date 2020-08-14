На Волгоградском алюминиевом заводе проходят испытания экзоскелетов

Речь идёт о промышленных пассивных экзоскелетах модульной конструкции. Главное назначение вспомогательного приспособления — снижение физической нагрузки на работника. Этот эффект достигается использованием системы эластомеров, которая исключает вредное компрессионное воздействие на позвоночник. Экзоскелеты выполнены из износостойких материалов и способны выдерживать высокую температуру.

В течение месяца экзоскелеты использовали работники производственных дирекций предприятия при выполнении операций, предполагающих повышенную физическую нагрузку. Участники испытаний отметили не только значительное облегчение процесса, но и снижение усталости после рабочей смены.

По словам куратора проекта — директора департамента развития производственной системы алюминиевого дивизиона Андрея Шелковникова, применение подобных приспособлений в будущем позволит улучшить условия труда производственного персонала и снизить риск развития профессиональных заболеваний.