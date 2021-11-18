На волочанской ферме по разведению овцебыков получен гивиут – высоко ценящийся пух этих животных

Как сообщил представитель семейной общины «Хаски-Тыал» Денис Теребихин, на арктической ферме «Стойбище Такер», которая была открыта при помощи правительства Красноярского края, завезенные с Ямала овцебыки дали первый гивиут: «Его пока немного, потому что это ещё телята. Так получилось, что на него большой спрос, его заранее ждали, бронировали компании, занимающиеся пряжей, из Санкт-Петербурга, Швейцарии, Казахстана. Приоритет был отдан тем, с кем наладили контакты первыми, - отечественным производителям», - сказал Теребихин ТАСС.

На мировом рынке 1 кг необработанного пуха стоит $330-385. Сегодня основные поставщики пуха на мировой рынок - Северная Америка и Гренландия, при этом большая часть гивиута добывается во время охоты. Одна особь весом в 500 килограммов дает лишь три килограмма пуха в год.

Напомним, ферма «Стойбище Такер» была создана в конце 2020 года в Авамской тундре, тогда туда завезли 10 телят овцебыка. Проект реализуется общиной «Хаски-Тыал», выигравшей грант в рамках государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».

По словам Дениса Теребихина, первый год существования фермы был колоссально трудным, так как хозяйство работает в крайне суровых климатических условиях Арктики. Корма завозили с юга Красноярского края. Этим летом на ферме появились самые северные в мире сенокосы.

«Надеемся, второй год окажется полегче, хотя по прогнозам зима будет суровой. Стойбище накопило уникальный для России опыт. Мы по-прежнему ищем крупных инвесторов, желающих заняться овцебыководством, чтобы это направление превратилось из небольшой маленькой фермы в крупное хозяйство, производящее ценнейший продукт, который можно получать только на арктических территориях», - добавил он.