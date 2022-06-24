На время празднования Дня молодёжи движение транспорта на некоторых улицах будет приостановлено

В Центральном районе с 13.00 до 18.00: на участке ул. Богдана Хмельницкого от технологического разрыва в разделительном газоне в районе дома № 27 до ул. Советской; на участке ул. Советской - от Ленинского проспекта до ул. Кирова. С 18.00 часов 25 июня до 06.00 26 июня: по Ленинскому проспекту и ул. Севастопольской.

Схемы движения муниципальных маршрутов в этот период также будут изменены. Подробно ознакомиться с актуальными схемами движения в дни празднования можно на сайте городской администрации.