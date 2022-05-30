На выходных в Норильске вновь запустили асфальтобетонный завод

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Карасев.

«В данный момент проходит пусконаладка, проводится экспертиза получаемой смеси. В среду начнётся выпуск в производственных масштабах, и подрядчик приступит к укладке асфальта на тех участках, где он был срезан. Я проинспектирую начало данных работ лично», - пояснил градоначальник.

Напомним, ранее глава Норильска отметил, что он, как и все горожане, крайне недоволен качеством асфальта, уложенного в прошлом году. Из отчёта «Норильскавтодора» стала известна причина, по которой асфальт «растаял» вместе со снегом — некачественный щебень. В этом году «ИЛАН-Норильск» обязуется проводить проверку материалов тщательнее. Ситуация находится на личном контроле Дмитрия Карасева.