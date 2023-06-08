На выездной отдых отправилась первая партия детей работников бюджетной сферы

Источниками средств для их поездок станут федеральные, краевые и средства местного бюджета.

199 ребят разделили на две партии: первая вылетела регулярным рейсом до Москвы, затем — до Минеральных Вод, вторая отправилась чартером сразу на Минводы, рассказал Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. Там обе команды встретятся и поедут на поезде до Анапы. На месте их встретят автобусы сопровождения, которые довезут детей до места назначения.

– Маршрут повторяет прошлогодний: как показал опыт, он оптимален из всех возможных, плюс налажена логистика. Мы понимаем, где дети останавливаются, где и чем будут накормлены, — отметил он. — К сожалению, один ребёнок сегодня был снят с рейса по медицинским показаниям. У него обнаружена ветрянка. Заболевание обнаружилось слишком поздно, чтобы подобрать замену отдыхающего из резерва.

Эта выездная смена продлится 21 день. Из 199 отдыхающих разных возрастов 81 ребёнок поехал по программе «Дети Арктики», оставшиеся — за средства местного бюджета. Но условия поездки и отдыха для всех детей одинаковые, а для всех родителей они подразумевают бесплатный проезд и бесплатный детский отдых.

Уже 21 июня выедет следующая группа ребят из 30 человек. Так называемая «группа туристов» отправится в Тесь (с вылетом до Абакана).

– Затем опять же по программе «Дети Арктики» совместно со средствами местного бюджета дети поедут в Минводы (лагерь им. Крупской) и анапский санаторий «Вита». Всего на черноморском побережье отдохнёт порядка 800 норильских ребят. Напомню, приём заявлений на выездной лагерь начался в конце марта и шёл в очередном порядке — без учёта льготных категорий граждан, — рассказал Андрей Колин.

Он также отметил, что помимо отдыха по линии управления образования норильские дети поедут в спортивные лагеря (первый выезд состоится 27 июня в Тесь, в июле — в анапский «Металлург») и что выездной отдых организуют управление социальной политики и управление культуры администрации Норильска.