На выходных в Норильске на ул. Михайличенко горела квартира

Сообщение о возгорании в пожарное депо поступило 18 января около 23.00. Площадь пожара составила 40 кв. м, очаг был локализован в 01.19.

В тушении было задействовано 25 человек личного состава и пять единиц техники. По лестничным маршам пожарным удалось спасти 38 человек и эвакуировать около ста. Информация о пострадавших не поступала.

В 02.09 пожар был полностью потушен.

В этот же день в 21.43 в МЧС поступило сообщение об аварии на автодороге Норилськ-Талнах, где столкнулись два автомобиля Toyota и «Нива».

Спасатели деблокировали аккумуляторные батареи, чтобы избежать возгорания. На месте происшествия работали четыре человека и одна единица техники.