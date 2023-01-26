На заседании думского Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики обсудили вопрос сохранения многолетней мерзлоты

Вопрос сохранения многолетней мерзлоты в Арктической зоне РФ давно беспокоит научное общество. Мерзлота затрагивает до 65% площади страны и является одним из главных природных факторов, с которым сталкиваются при освоении Севера. В Красноярском крае от стабильности мёрзлых грунтов зависит, можно сказать, жизнь таких городов, как Норильск и Дудинка.

В Норильске борьба с растепелением грунтов ведётся уже длительное время. Под некоторыми жилыми домами Большого Норильска было установлено специальное оборудование, которое охлаждает грунт и укрепляет свайные конструкции. А недавно ученые СФУ предложили альтернативный вариант сохранения многолетней мерзлоты — использование специального полимерного геля, который будет заполнять пустоты и формировать своего рода каркас, препятствующий опасным процессам под сооружениями на сваях.

На заседании также обсудили законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды», который предполагает создание на базе наблюдательной сети Росгидромета государственного фонового мониторинга состояния вечной мерзлоты.

«Комитет принял решение доработать законопроект с учетом предложений от регионов, - прокомментировал итоги заседания Дмитрий Свиридов. - При доработке рекомендовано учитывать мнения учёных, ведомств, предприятий, региональных властей и муниципалитетов.

Наш регион также имеет опыт работы с этой проблемой. В населенных пунктах, расположенных в криолитзоне, ведется мониторинг. Так, например, в Норильске в последние годы создан и работает «Мерзлотный инженерно-строительный центр», производится установка термометрических датчиков на несущих сваях многоквартирных домов.

Вопрос для края очень актуальный. Хорошо, что готовится законодательное и финансовое обеспечение его решения со стороны федеральных властей. Важная задача - создать условия для совместной работы государственных, региональных и местных структур для решения проблемы».