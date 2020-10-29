На заседании горсовета согласовали корректировки бюджета-2020

Корректировка касается и доходной, и расходной частей бюджета. Она вызвана уточнением налоговых и неналоговых поступлений, возвратом субсидий прошлых лет, межбюджетными трансфертами, перераспределением финансов между мероприятиями муниципальных программ и главными распорядителями бюджетных средств.

Увеличение доходов связано с ростом налоговых и неналоговых поступлений в бюджет почти на 718,6 млн рублей и безвозмездных поступлений на сумму около 165,7 млн рублей.

Расходы же, напротив, предложено значительно сократить - почти на 1,2 млрд рублей - за счёт экономии, сложившейся в результате проведения конкурсов и аукционов, а также отмены ряда мероприятий в целях недопущения распространения коронавируса. С учётом роста доходов и снижения расходов станет меньше и дефицит.

В итоге после корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2020 год составят: доходы — около 19 млрд 493,9 млн рублей (увеличение на 884,3 млн рублей); расходы — около 20 млрд 697,1 млн рублей (уменьшение на 1 млрд 189,4 млн рублей); дефицит: около 1 млрд 203,3 млн рублей (уменьшение на 885,4 млн рублей).

Предложенную корректировку члены комиссии по бюджету и собственности одобрили, рекомендовав городскому Совету утвердить её на ближайшей сессии.