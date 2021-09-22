На заседании Градостроительного совета обсудили проекты строительства новой поликлиники и реконструкции гимназии № 4

В новом медучреждении разместятся несколько отделений: взрослое, детское, стоматологическое, рентгенологическое и женская консультация со стационаром.

Новый объект здравоохранения возведут в рамках реализации комплексного плана социально-экономического развития города до 2035 года.

Как отметил глава Норильска Дмитрий Карасев, место под застройку выбиралось очень тщательно:

— Данный проект — это создание жизненно важного социального объекта, к реализации которого мы подойдем крайне кропотливо.

По проекту в здании предполагается шесть этажей. Участники Градостроительного совета предложили минимизировать этажность с учётом ветровой и снеговой нагрузки.

На презентации поликлиники также были представлены различные фасадные решения. Окончательный вариант формы здания и фасада определят после изыскательских работ. В основу дизайна внутренних интерьеров заложены уже реализованные лучшие современные проекты клиник. Оборудование, предполагаемое к закупке, будет соответствовать всем требованиям современной медицины.

— Проект комплекса не является типовым, он разрабатывался специально для застройки выбранной территории под конкретные потребности, — сообщил заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко.

Участники заседания сделали акцент на том, что необходимо уделить особое внимание технологии строительства с целью повышения устойчивости к агрессивной среде. Также прозвучало предложение предусмотреть закрытую парковку для дежурного транспорта.

В проект заложено и благоустройство прилегающей территории. Финансировать строительство медучреждения будет компания «Норникель». Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию: конец 2024 года – начало 2025-го.

Дань истории

Участники заседания Градсовета также обсудили архитектурный план реконструкции гимназии № 4 в виде обновлённой школы на 650 мест по адресу ул. Пушкина, 8.

Проект предполагает большую полноценную реконструкцию гимназии с объединением двух корпусов закрытым переходом. На территории школы будут располагаться зона отдыха, площадки для досуговых сезонных мероприятий. Общая площадь земельного участка составляет 17 300 кв. м, площадь застройки – 3 752 кв. м.

В здании по проекту предполагается пять этажей, разделённых на зоны. Предусмотрены столовая на 300 человек, спортзал, информационно-библиотечный блок, кабинеты иностранных языков с лингафонным оборудованием, кабинеты технологий и ОБЖ, медицинский блок и актовый зал. Планируется оснастить учебное заведение подъёмниками и подъездом для маломобильных групп населения. Пятый этаж будет полностью техническим.

Участники заседания отметили, что необходимо также предусмотреть освещение школы с учётом полярных ночей.

Глава Норильска Дмитрий Карасев обратился к проектировщикам с просьбой учесть существующее архитектурное решение гимназии № 4:

— Необходимо сделать оба корпуса в едином стиле, чтобы школа не выбивалась из общей стилистики – это дань истории.

Окончательное решение — сносить здание гимназии или всё-таки реконструировать

— будет принято после получения заключения об обследовании состояния несущих конструкций строения и территории школы.

Ввод школы в эксплуатацию планируется в 2025 году.