МАУ ИЦ «Норильские новости»

На заседании краевого правительства рассмотрели ряд социальных вопросов, касающихся жителей региона

На заседании краевого правительства рассмотрели ряд социальных вопросов, касающихся жителей региона

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На заседании краевого правительства рассмотрели ряд социальных вопросов, касающихся жителей региона

На заседании краевого правительства рассмотрели ряд социальных вопросов, касающихся жителей региона

Так, финансирование краевой госпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан» возросло на 4,4 млрд рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - на 2,4 млрд рублей.

Помимо этого, в связи с утверждением правительством РФ комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года, в краевой госпрограмме учтены средства на социальные выплаты для приобретения жилья жителям Норильска (711 млн рублей), а также на строительство нового жилья в северном городе (640 млн рублей).

Также в соответствии с комплексным планом внесены изменения в краевую госпрограмму «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности». В частности, добавлены два новых мероприятия: термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (10 зданий), а также реконструкция коллекторного хозяйства (в отношении 12,5 км инженерных сетей). Финансовое обеспечение этих мероприятий в течение трёх лет составит 250 млн рублей.

Еще одна новость: величина прожиточного минимума в Красноярском крае на 2022 год пересмотрена. Напомним, по новым правилам ВПМ в субъектах РФ определяется исходя из установленного среднероссийского показателя с учётом коэффициента региональной дифференциации (для Красноярского края – 1,11). Законом о федеральном бюджете, с учётом внесённой президентом Российской Федерации поправки, предусмотрено увеличение размера ВПМ в среднем по России до 12 654 рублей. В связи с этим, величина прожиточного минимума в Красноярском крае на 2022 год составит 14 046 рублей.

Вице-премьер краевого правительства, министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что увеличение ВПМ, в том числе приведёт к росту числа новых получателей мер социальной поддержки, чей средний доход окажется ниже этой величины. Например, количество семей, получающих выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет в следующем году вырастет с 82 тысяч до 97 тысяч семей.

Между тем, на заседании было сказано, что плата за детский сад в регионе возрастёт. 7-процентный рост связан с покрытием увеличившихся расходов на закупку продуктов питания и средств личной гигиены для детей. Показатель увеличения соответствует уровню инфляции за прошедшие два года (эта величина не менялась с 2019 года). Размер максимальной платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях дифференцирован по территориям.

Фото Ирина Яринская
22 декабря в 11:30 650
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